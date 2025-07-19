Украинский мотогонщик погиб на автодроме Чайка под Киевом

19 июля, 13:49
Поделиться:
Под Киевом умер украинский спортсмен (Фото: instagram.com/sbk_ua)

Под Киевом умер украинский спортсмен (Фото: instagram.com/sbk_ua)

18 июля трагически погиб спортсмен шоссейно-кольцевых мотогонок Артем Тараненко.

Читайте также:
Ударился об ограждение. 19-летний итальянский велогонщик погиб после ужасного падения

Об этом информирует пресс-служба чемпионата Украины по мотогонкам SBK UA. Сообщается, что второй и третий этап соревнования отменили, а деньги за билеты будут возвращены.

Реклама

«С глубоким прискорбием сообщаем, что ближайшие этапы Чемпионата SBK UA отменяются. Мы потеряли не просто участника гонки, а часть нашего мотосообщества — пилота, друга, побратима. В связи с этим трагическим событием мы не можем продолжить соревнования. Просим с пониманием отнестись к решению и вместе с нами почтить память спортсмена», — говорится в сообщении.

Организатор чемпионата Украины по шоссейно-кольцевым мотогонкам Дарья Александрова выразила свои соболезнования родным Артема и рассказала, что вокруг трагедии много предположений и слухов.

«Это был тренировочный сбор. Он проходил согласно всем требованиям, но, к сожалению, есть вещи, которые неподвластны контролю.

Моя команда — это люди, которые годами вкладывают свою душу, сердце и силу в развитие мотоспорта. Мы несем ответственность за то, что мы делаем. Но мы носим ее честно. Не публичной враждой, а конкретными действиями", — сказала Дарья.

Читайте также:
20-летний испанский мотогонщик трагически погиб во время тестовых заездов

Организатор также сообщила, что пока обстоятельства трагедии не установлены.

Ранее погиб легендарный экстремал, который прыгал из стратосферы и преодолел звуковой барьер.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Чайка Киев Трагедия Авария Мотоциклы Мотоспорт

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies