Победа на последних секундах. Реал в драматичном матче стал чемпионом самого престижного баскетбольного турнира Европы — видео 22 мая, 10:43 Реал 11-й раз стал чемпионом Евролиги в 11-й раз (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Испанский Реал со счетом 79:78 победил греческий Олимпиакос в финале баскетбольной Евролиги.

Поединок развивался по драматическому сценарию. Первую четверть с преимуществом в семь очков выиграл Олимпиакос, тогда как во второй партии Реалу удалось сравнять счет.

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Третья четверть снова была за Олимпиакосом и перед решающей партией греческий клуб имел преимущество в четыре очка. Олимпиакос был близок к победе, однако за три секунды до финального свистка Серхио Льюль забросил победный мяч, который принес мадридскому клубу трофей.

Реал 11-й раз в своей истории стал победителем Евролиги.

Олимпиакос — Реал 78:79 (24:17, 21:28, 18:14, 15:20)

В матче за третье место Монако победил Барселону — 78:66

Ранее сообщалось, что баскетболисты Реала и Партизана устроили жестокую драку в матче Евролиги.

