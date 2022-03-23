«Поплыли за кораблем». Международная федерация плавания отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований

23 марта, 19:41
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Россию изолируют от мирового спорта (Фото:fina.org)

Россию изолируют от мирового спорта (Фото:fina.org)

Международная федерация плавания (FINA) на фоне вторжения России в Украину отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации.

Об этом сообщает официальный сайт FINA.

Согласно решению, российские и белорусские спортсмены пропустят чемпионат мира по водным видам, который состоится в Будапеште с 18 июня по 3 июля 2022 года.

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Также международная федерация лишила Казань права на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде, который состоится 17-22 декабря 2022 года. Новый хозяин соревнования будет назван позже.

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Ранее ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и ее клубы из всех международных соревнований, а сборной России присудили техническое поражение от Польши в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Кроме того, сборные России и Беларуси отстранили от всех международных хоккейных турниров, а российские баскетбольные клубы исключили из еврокубков.


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Теги:   Плавание Санкции против России

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