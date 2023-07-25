Сын легендарного Леброна Джеймса пережил остановку сердца 25 июля, 20:45 Брони Джеймс (Фото:REUTERS)

Брони Джеймс, сын звездного баскетболиста Национальной баскетбольной ассоциации Леброна Джеймса, едва не скончался.

Как сообщает Daily Mail, у 18-летнего спортсмена остановилось сердце во время тренировочного занятия в университете Южной Калифорнии.

По информации источника, Джеймсу сразу предоставили медицинскую помощь. Сейчас он находится в стабильном состоянии.

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На данный момент неизвестно, что стало причиной внезапной остановки сердца. Бронни должен будет пройти дополнительное обследование.

Отметим, что Леброн неоднократно говорил о том, что хочет сыграть с сыном. Ожидалось, что Бронни будет выбран на драфте НБА-2024.

Ранее сообщалось, что американский баскетболист сделал важное заявление относительно своей дальнейшей карьеры.