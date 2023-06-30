Украина снова без наград: таблица медалей Европейских игр на 30 июня 30 июня, 23:00 Соревнования по текболу на ЕИ-2023 (Фото:НОК Украины)

В Польше продолжаются крупнейшие континентальные соревнования, где около 7000 спортсменов из 48 стран разыгрывают награды как в олимпийских, так и в неолимпийских видах спорта.



В пятницу, 30 июня, украинская команда на Европейских играх не завоевала ни одной медали. И это уже второй день подряд.

Тем не менее, в общекомандном зачете сборная Украины сохранила за собой третье место. Лидирует по-прежнему Италия.

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Таблица медалей Европейских игр, топ-10 команд:

Фото: european-games.org

Европейский игры завершатся в воскресенье, 2 июля.

Ранее мы писали, что на Европейских играх попал в серьезное ДТП президент Федерации каноэ Украины.