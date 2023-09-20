Украина уступила Польше в отборе ЧМ по футзалу, пропустив три гола подряд — видео 20 сентября, 21:14 Украина проиграла Польше (Фото:АФУ)

В рамках второго тура группового этапа отбора на чемпионат мира-2024 по футзалу сборная Украины проиграла национальной команде Польши (2:3).

В средине первого тайма подопечные Александра Косенко дважды поразили ворота соперника. Корсун и Педяш нанесли голевые удары.

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Через мгновение Польша отыграла один гол — Крезель реализовал момент. За несколько секунд до конца первого тайма Украина пропустила второй. Цыпун, пытаясь отбить мяч, переправил его в свои ворота.

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Во втором тайме польская сборная забила третий, который и позволил выиграть встречу.

Украина — Польша 2:3

Голы: Корсун, 11, Педяш, 13 — Крезель, 13, Ципун, 20 (автогол), Марек, 34.

В первом туре Украина разгромила Бельгию (10:2), а Польша уступила Сербию (1:2).



Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Победитель группы выйдет на чемпионат мира, четыре лучшие команды, которые займут вторые места в пяти группах, разыграют два места на турнире.



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