Битва за звание лучшего теннисиста мира. Стали известны финалисты US Open — видео 10 сентября, 11:51 Алькарас (на фото) в пяти сетах обыграл американца Фрэнсиса Тиафо (Фото:REUTERS/Mike Segar)

В финале мужского теннисного турнира US Open сыграют норвежец Каспер Рууд (7-й номер мирового рейтинга) и испанец Карлос Алькарас (4-я ракетка мира).

Первый в полуфинале в четырех сетах обыграл россиянина Карена Хачанова — 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2. Матч длился три часа и три минуты.

В другом полуфинале Алькарас одолел в пяти сетах американца Фрэнсиса Тиафо — 6:7 (6:8), 6:3, 6:1, 6:7 (5:7), 6:3. Для победы испанцу понадобилось четыре часа 22 минуты.

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Финал Рууд — Алькарас состоится завтра, 11 сентября. Интересно, что победитель вместе с титулом US Open получит и звание первого номера мирового рейтинга.

Интересно, что ни 23-летний Каспер, ни 19-летний Карлос не имеют в своем активе выигранных турниров серии Grand Slam.

Накануне в финал женского турнира Открытого чемпионата США по теннису пробились представительница Туниса Онс Жабер и Ига Свентек из Польши.

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