«Москвичи узнают»: звездный украинский теннисист отреагировал на атаку беспилотников в Москве 30 июля, 16:41 Александр Долгополов (Фото:Instagram)

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов, который воюет в рядах ВСУ, поделился мнением о ночной атаки беспилотников на Москву.

Спортсмен опубликовал пост в Twitter, в котором добавил видео взрывов в столице России.

Долгополов считает, что россияне должны понять, что бомбить Украину не нужно.

«Москвичи узнают, что бомбить Украину — нехорошо», — написал Долгополов.

Видео дня

Ранее сообщалось, что одноклубник Месси в восторге от атаки беспилотников на Москву.

Напомним, бывший украинский футболист раскаялся за свою неоднозначную позицию относительно войны в Украине.