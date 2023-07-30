«Москвичи узнают»: звездный украинский теннисист отреагировал на атаку беспилотников в Москве
Александр Долгополов (Фото:Instagram)
Бывший украинский теннисист Александр Долгополов, который воюет в рядах ВСУ, поделился мнением о ночной атаки беспилотников на Москву.
Спортсмен опубликовал пост в Twitter, в котором добавил видео взрывов в столице России.
Долгополов считает, что россияне должны понять, что бомбить Украину не нужно.
«Москвичи узнают, что бомбить Украину — нехорошо», — написал Долгополов.
Ранее сообщалось, что одноклубник Месси в восторге от атаки беспилотников на Москву.
Напомним, бывший украинский футболист раскаялся за свою неоднозначную позицию относительно войны в Украине.