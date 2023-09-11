Четырехкратный победитель. Джокович разгромил россиянина в финале и стал чемпионом US Open — видео

11 сентября, 08:30
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Новак Джокович (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Новак Джокович (Фото:REUTERS/Mike Segar)

В финале Открытого чемпионата США в одиночном разряде среди мужчин Новак Джокович оказался сильнее Даниила Медведева.

В первом сете представитель России проиграл одну свою подачу, что стояло ему всего сета (3:6).

Второй сет прошел в равной борьбе, а его победитель определился только на тай-бреке. Джокович сумел дожать соперника и забрал в свой актив второй сет (7:6).

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В третьем сете Медведев сумел успешно отыграть одну подачу серба, но и сам проиграл две свои подачи. В итоге Новак выиграл сет (6:3), а с ним и финал Открытого чемпионата США.

US Open
Финал, Мужчины

Даниил Медведев (Россия) — Новак Джокович (Сербия) — 3:6, 6:7(5), 3:6

https://twitter.com/usopen/status/1701034669808959522
https://twitter.com/goddeketal/status/1701030287197540848
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Джокович выиграл свой четвертый трофей на US Open. Всего в его активе 24 победы на турнирах Большого шлема.

Ранее сообщалось, что 19-летняя американка на характере обыграла скандальную белоруску в финале US Open.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Теннис Новак Джокович US Open

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