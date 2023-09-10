Первый титул. 19-летняя американка на характере обыграла скандальную белоруску в финале US Open — видео 10 сентября, 08:18 Кори Гауфф (Фото:Robert Deutsch-USA TODAY Sports)

В финале Открытого чемпионата США в одиночном разряде среди женщин Кори Гауфф обыграла Арину Соболенко.

В первом сете белоруска выиграла три гейма на подачи соперницы, что позволило ей забрать первый сет в свой актив (6:2).

Во втором сете Гауфф воспользовалась ошибкой Соболенко на своей подаче и выиграла сет (6:3).

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В решающем сете теннисистки играли до последнего, но больше ошибок допустила Арина, которая проиграла три свои подачи, а в результате сет (6:2) и финал.

US Open

Финал, Женщины

Кори Гофф (США) — Арина Соболенко (нейтральный статус) — 2:1 (2:6, 6:3, 6:2)

The championship moment as heard on US Open radio 🎙️⤵️ pic.twitter.com/PzB4dTTQJo — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023

19-летняя американка одерживает волевую победу и свой первый титул Grand Slam.

Напомним, в полуфинале US Open Соболенко устроила истерику, обматерив своего тренера.