Новый король травы. Карлос Алькарас обыграл Новака Джоковича в финале Уимблдона — видео
Алькарас с трофеем (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)
В тяжелейшем пятисетовом поединке испанец выиграл у семикратного чемпиона британского «Шлема».
В 2003 году Новак Джокович получил статус теннисиста-профессионала. В 2003 году родился Карлос Алькарас. Именно эти два теннисиста встретились 16 июля в финале травяного турнира серии «Большого шлема».
Матч вышел просто тяжелейшим. К примеру такой факт, гейм третьего сета на подаче Джоковича при счете 3:1 в пользу Алькараса длился 26 минут 5 секунд. В нем было 32 розыгрыша! Счет становился ровно 13 раз!
Однако в таком затяжном поединке молодость оказалась сильнее опыта. Алькарас победил Джоковича — 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.
Для 20-летнего Алькараса это был первый финал Уимблдона в карьере, также на его счету победа на US Open-2022.
36-летний Джокович — абсолютный рекордсмен по победам на «Больших шлемах». У серба уже 23 титула, в том числе семь побед на Уимблдоне.
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