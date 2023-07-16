Новый король травы. Карлос Алькарас обыграл Новака Джоковича в финале Уимблдона — видео 16 июля, 21:09 Алькарас с трофеем (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

В тяжелейшем пятисетовом поединке испанец выиграл у семикратного чемпиона британского «Шлема».



В 2003 году Новак Джокович получил статус теннисиста-профессионала. В 2003 году родился Карлос Алькарас. Именно эти два теннисиста встретились 16 июля в финале травяного турнира серии «Большого шлема».

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Матч вышел просто тяжелейшим. К примеру такой факт, гейм третьего сета на подаче Джоковича при счете 3:1 в пользу Алькараса длился 26 минут 5 секунд. В нем было 32 розыгрыша! Счет становился ровно 13 раз!

Однако в таком затяжном поединке молодость оказалась сильнее опыта. Алькарас победил Джоковича — 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.

The Spanish sensation has done it 🇪🇸@carlosalcaraz triumphs over Novak Djokovic, 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4 in an all-time classic#Wimbledon pic.twitter.com/sPGLXr2k99 — Wimbledon (@Wimbledon) July 16, 2023

Для 20-летнего Алькараса это был первый финал Уимблдона в карьере, также на его счету победа на US Open-2022.

36-летний Джокович — абсолютный рекордсмен по победам на «Больших шлемах». У серба уже 23 титула, в том числе семь побед на Уимблдоне.

Джокович и Алькарас / Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Трофей Карлосу вручила Принцесса Кэйт / Фото: REUTERS/Dylan Martinez

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Напомним, что украинка Людмила Киченок стала победительницей Уимблдона в смешанном разряде.