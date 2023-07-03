«Мне опасно возвращаться»: первая ракетка России осудила войну и заявила о своей сексуальной ориентации 3 июля, 09:50 Дарья Касаткина (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Российская теннисистка Дарья Касаткина призналась, что пока не будет возвращаться в родную страну, ведь там ей грозит опасность.

Девушка осудила действующий режим, который начал полномасштабную войну в Украине.

Касаткина также добавила, что она нетрадиционной сексуальной ориентации, из-за чего возвращение в Россию для нее усложняется.

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«Сейчас мне опасно возвращаться домой, учитывая существующий режим. Как человеку с нетрадиционной ориентацией, осуждающей войну, это просто невозможно вернуться назад. Но я не жалею об этом даже на один процент. Когда началась война и все превратилось в ад, меня сильно накрыло и я просто решила, мол, чертовски все.

Я не могла больше скрываться. Я хотела заявить о своей позиции по поводу войны и своей сексуальной ориентации. Что было тяжело, из-за страны откуда я, где быть гей-персоной — это неприемлемо. Но я почувствовала, что несу на плечах рюкзак с камнями.

Мне просто хотелось его сбросить. После этого были некоторые последствия, но единственное, что меня беспокоило — это мои родители, и с ними было все хорошо. Они мною гордятся", — рассказала Касаткина в интервью The Times.

Ранее сообщалось, что Свитолина отреагировала на допуск россиян на Уимблдон.