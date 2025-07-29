В интервью NV Костюк объяснила причину кризиса в карьере, а также рассказала ради чего играет в теннис.

«Конечно, я очень хочу выиграть Большой шлем, я хочу стать первой ракеткой мира. Но когда ты выигрываешь Большой шлем и когда ты становишься первой ракеткой мира, прям в этот же день твоя карьера не заканчивается, то есть ты продолжаешь дальше играть. Поэтому на конец моей карьеры у меня цель не выиграть Большой шлем и стать первой ракеткой мира. Я назову другую цель: я хочу, чтобы моя карьера смогла помочь другим людям. Мне интересно, чтобы я могла как-то глобально повлиять на спорт в Украине, в мире. Потому что я спортсменка, и я знаю, как это — стать профессиональным спортсменом в нашей стране, потому что я в нашей стране выросла», — призналась Костюк.

