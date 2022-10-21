«Начинается самый трудный матч в моей жизни». Звездная теннисистка прокомментировала проваленный допинг-тест 21 октября, 20:19 Симона Халеп заявила, что намеренно не употребляла допинг (Фото:REUTERS/Matthew Childs)

Экс-первая ракетка мира румынка Симона Халеп прокомментировала проваленный допинг-тест, после чего ее отстранили от соревнований.

После полученного положительного допинг-теста Халеп обратилась к болельщикам в своем аккаунте в Instagram, где заявила, что для нее начинается «самый тяжелый матч в жизни» и добавила, что никогда намеренно не употребляла запрещенные вещества.

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"В течение всей карьеры сама идея обмана ни разу не возникала в моей голове, поскольку это полностью противоречит всем ценностям, на которых меня воспитали. Столкнувшись с такой несправедливой ситуацией, я чувствую себя совершенно озадаченной и преданной.

Я буду бороться до конца, чтобы доказать, что никогда не употребляла никаких запрещенных веществ. Я верю, что рано или поздно правда станет известна.

Это не о титулах или деньгах. Это о достоинстве, а также истории любви к игре, которая развивалась за последние 25 лет", — написала Халеп.

Ранее сообщалось, что влиятельное британское издание The Telegraph выплатит украинской теннисистке Даяне Ястремской и ее отцу Александру компенсацию в ущерб репутации после публикации в мае 2021 года о ее положительной допинг-пробе.

