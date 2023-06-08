В шаге от финала: Скандальная белоруска покинула Ролан Гаррос, проиграв чешской теннисистке — видео 8 июня, 20:40 Арина Соболенко (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Вторая ракетка мира Арина Соболенко проиграла Каролине Муховой в полуфинале Открытого чемпионата Франции.

Чешская спортсменка обыграла представительницу Беларуси за три сеты.

Ролан Гаррос. Полуфинал.

Каролина Мухова (Чехия) — Арина Соболенко (нейтральный статус) — 7:6, 6:7, 7:5

Видео дня

🖌️ Coming from 2-5 down in the deciding set

🖌️ Saving match point

🖌️ Reaching her first Slam final after 3h13m

🖌️ Becoming the first player to defeat Sabalenka at a major this year



Muchova's Slav EPIC 🖼️@karomuchova7 | #RolandGarrospic.twitter.com/sVBDxw3ZpU — wta (@WTA) June 8, 2023

Поединок длился 3 часа 17 минут. Ключевым эпизодом стал третий сет, когда Соболенко выигрывала 5:2, однако затем проиграла пять геймов подряд.

Напомним, на турнире белоруска играла с двумя украинками — Мартой Костюк и Элиной Свитолиной. Ей удалось обыграть их, однако украинки не стали жать ей руки. В итоге Арина под давлением провела закрытую пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что скандальная белоруска сделала заявление о войне.