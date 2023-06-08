В шаге от финала: Скандальная белоруска покинула Ролан Гаррос, проиграв чешской теннисистке — видео

8 июня, 20:40
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Арина Соболенко (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Арина Соболенко (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Вторая ракетка мира Арина Соболенко проиграла Каролине Муховой в полуфинале Открытого чемпионата Франции.

Чешская спортсменка обыграла представительницу Беларуси за три сеты.

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Ролан Гаррос. Полуфинал.

Каролина Мухова (Чехия) — Арина Соболенко (нейтральный статус) — 7:6, 6:7, 7:5

Видео дня

Поединок длился 3 часа 17 минут. Ключевым эпизодом стал третий сет, когда Соболенко выигрывала 5:2, однако затем проиграла пять геймов подряд.

Напомним, на турнире белоруска играла с двумя украинками — Мартой Костюк и Элиной Свитолиной. Ей удалось обыграть их, однако украинки не стали жать ей руки. В итоге Арина под давлением провела закрытую пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что скандальная белоруска сделала заявление о войне.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Теннис

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