В шаге от финала: Скандальная белоруска покинула Ролан Гаррос, проиграв чешской теннисистке — видео
Арина Соболенко (Фото:REUTERS/Juan Medina)
Вторая ракетка мира Арина Соболенко проиграла Каролине Муховой в полуфинале Открытого чемпионата Франции.
Чешская спортсменка обыграла представительницу Беларуси за три сеты.
Ролан Гаррос. Полуфинал.
Каролина Мухова (Чехия) — Арина Соболенко (нейтральный статус) — 7:6, 6:7, 7:5
Поединок длился 3 часа 17 минут. Ключевым эпизодом стал третий сет, когда Соболенко выигрывала 5:2, однако затем проиграла пять геймов подряд.
Напомним, на турнире белоруска играла с двумя украинками — Мартой Костюк и Элиной Свитолиной. Ей удалось обыграть их, однако украинки не стали жать ей руки. В итоге Арина под давлением провела закрытую пресс-конференцию.
Ранее сообщалось, что скандальная белоруска сделала заявление о войне.