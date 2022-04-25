«Меня перевели в резерв». Известный экс-теннисист заявил, что покинул Украину

25 апреля, 13:42
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Сергей Стаховский живет в Будапеште (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)

Сергей Стаховский живет в Будапеште (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)

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Известный украинский экс-теннисист Сергей Стаховский, который с начала войны находился в теробороне, выехал из Украины.

Стаховский заявил, что вернулся в Будапешт, где он проживает, однако в случае необходимости может вернуться в Украину, поскольку находится в резерве ВСУ, сообщает YouTube-канал ЧестнОК.

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«Мне предложили контракт на 12 месяцев в ВСУ. Я был под Харьковом, был под Изюмом на прошлой неделе. Я видел достаточно мотивированных военных, знающих, что они делают.

Честно скажу, что будучи с автоматом в условиях улицы я еще адекватно представлял, что делать. В условиях полевых боевых действий я вообще не очень хорошо себя представляю.

Меня перевели в резерв, не убрали — в любой момент меня могут вернуть, я особо отсиживаться не буду", — сказал Стаховский.

Ранее сообщалось, что Сергей Стаховский побывал в Харькове, где сыграл в теннис на поврежденном от обстрелов корте.

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Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Сергей Стаховский Теннис

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