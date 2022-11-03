Свитолина впервые показала свою новорожденную дочь — видео 3 ноября, 16:48 Элина Свитолина (Фото:Элина Свитолина/Instagram)

Звезда украинского тенниса Элина Свитолина впервые показала свою новорожденную дочь Скай.



Экс-первая ракетка страны поделилась роликом с ребенком в TikTok.

На видео Элина подбросила вверх наряд своей дочери, а спустя мгновение она в руках уже держала Скай.

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После этого Свитолина начала нежно качать девочку. «Первый TikTok Скай», — написала теннисистка в комментарии к посту.

В апреле 2021 года французский теннисист Гаэль Монфис сделал предложение Свитолиной, после того как в феврале пара объявила о перерыве в отношениях.



В честь помолвки спортсмен подарил Элине обручальное кольцо стоимостью примерно в 700 тысяч евро, а позже — автомобиль марки Mercedes и часы швейцарского бренда Hublot.



Свитолина и Монфис поженились в июле 2021 года. В мае теннисистка сообщила, что ждет ребенка.

О рождении Свитолиной девочки стало известно 15 октября. Дочь Элина и ее муж французский теннисист Гаэль Монфис назвали Скай.