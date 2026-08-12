Ломаченко відновлює кар'єру: українець у листопаді поб'ється з непереможеним боксером

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив автор і ведучий YouTube-каналу Тайк Майсон Макс Діденко.

За його інформацією, сторони попередньо домовилися про бій у листопаді.

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«Мої джерела зі Штатів, обізнані з ситуацією довкола повернення Василя Ломаченка, повідомляють, що його наступним суперником стане Чарлі Суарес (19−0, 11 KO). Попередньо все погоджено на листопад. Філіппінець є першим номером рейтингу WBO у другій напівлегкій вазі (59 кг)», — написав Діденко.

За словами Діденка, бій із Суаресом може стати для українця частиною шляху до чемпіонського поєдинку з Емануелем Наваррете.

«Це проливає світло на те, що Василь буде спускатися в дивізіоні. Наскільки я розумію, ідея в тому, аби перемогти претендента, стати претендентом і боксувати з чемпіоном — Емануелем Наваррете, який володіє титулами WBO та IBF, а в осяжній перспективі може взяти і третій титул. Тобто, Василь потенційно в суперники може отримати володаря двох, а то і трьох титулів. Виходить швидкий шлях до абсолюта», — додав Діденко.

Про рішення Ломаченка відновити професійну кар'єру стало відомо у травні. У липні стало відомо, що Василь прибув до США для підготовки до бою.

Востаннє 38-річний українець виходив у ринг у травні 2024 року, коли достроково переміг Джорджа Камбососа та завоював титул IBF у легкій вазі.

Василь провів у професійному боксі 21 поєдинок, у яких здобув 18 перемог (12 нокаутом) і зазнав трьох поразок.

Суарес, якому 37 років, має рекорд 19 перемог у 19 боях, 11 з яких здобув нокаутом.

У 2025 році філіппінець зустрічався з Наваррете у поєдинку за титул WBO. Бій завершився достроково через розсічення у мексиканця, а перемогу за очками на момент зупинки віддали Наваррете. Водночас повтор показав, що розсічення виникло після удару Суареса, тому результат переглянули, а поєдинок зрештою визнали таким, що не відбувся.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко вперше за довгий час з’явився на публіці та вручив чемпіонський пояс.