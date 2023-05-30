«Очень много сообщений»: Ломаченко признался, что писали ему болельщики после поражения 30 мая, 16:34 Василий Ломаченко (Фото:Top Rank)

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко заявил, что болельщики поддержали его после поражения от Девина Хейни.

По словам украинского боксера, фанаты обратились к нему с просьбой, чтобы он не завершал профессиональную карьеру.

«Я получил очень много сообщений от людей со всего мира. Там было много теплых слов. Они поддерживают меня, пишут: «Лома, иди дальше, продолжай боксировать».

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Я очень счастлив. Я хочу сказать большое спасибо за поддержку. Не могу дождаться, когда вернусь домой к моей семье", — сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Ранее сообщалось, что украинский боксер разнес соотечественника за критику Ломаченко.

Отметим, что Василий прокомментировал ситуацию о возможном реванше с Хейни.