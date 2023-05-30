«Очень много сообщений»: Ломаченко признался, что писали ему болельщики после поражения

30 мая, 16:34
Поделиться:
Василий Ломаченко (Фото:Top Rank)

Василий Ломаченко (Фото:Top Rank)

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко заявил, что болельщики поддержали его после поражения от Девина Хейни.

По словам украинского боксера, фанаты обратились к нему с просьбой, чтобы он не завершал профессиональную карьеру.

Читайте также:
«В Украины должен был быть чемпион». Лопес-старший разъярен победой Хейни над Ломаченко

«Я получил очень много сообщений от людей со всего мира. Там было много теплых слов. Они поддерживают меня, пишут: «Лома, иди дальше, продолжай боксировать».

Видео дня

Я очень счастлив. Я хочу сказать большое спасибо за поддержку. Не могу дождаться, когда вернусь домой к моей семье", — сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Читайте также:
Дело зашло в тупик: Авторитетный тренер назвал раунд, из-за которого проиграл Ломаченко

Ранее сообщалось, что украинский боксер разнес соотечественника за критику Ломаченко.

Отметим, что Василий прокомментировал ситуацию о возможном реванше с Хейни.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Василий Ломаченко

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X