«Важны были только судьи»: Промоутер сделал откровенное заявление по поводу поражения Ломаченко 25 мая, 19:08 Девин Хейни и Василий Ломаченко (Фото:ESPN Ringside)

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум признался, что не думал, что Девин Хейни сумеет защитить звание абсолютного чемпиона в легком дивизионе в бою с Василием Ломаченко.

По словам авторитетного специалиста, после поединка он был уверен, что украинец победил, но судьбу боя определили судьи.

«Это был очень близкий бой. Все зависит от того, как вы смотрите на этот поединок. Многие посчитали, что Ломаченко победил. Некоторые думали, что выиграл Хейни.

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Мне кажется, намного больше людей увидели победу Ломаченко, но важны были только судьи. Все трое посчитали, что победил Хейни. Когда бой закончился, я не думал, что Девин победил", — сказал Арум в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, что Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116−112, 115−113, 115−113).

Отметим, американец посоветовал украинцу принять поражение.