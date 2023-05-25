«Важны были только судьи»: Промоутер сделал откровенное заявление по поводу поражения Ломаченко

25 мая, 19:08
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Девин Хейни и Василий Ломаченко (Фото:ESPN Ringside)

Девин Хейни и Василий Ломаченко (Фото:ESPN Ringside)

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум признался, что не думал, что Девин Хейни сумеет защитить звание абсолютного чемпиона в легком дивизионе в бою с Василием Ломаченко.

По словам авторитетного специалиста, после поединка он был уверен, что украинец победил, но судьбу боя определили судьи.

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«Это был очень близкий бой. Все зависит от того, как вы смотрите на этот поединок. Многие посчитали, что Ломаченко победил. Некоторые думали, что выиграл Хейни.

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Мне кажется, намного больше людей увидели победу Ломаченко, но важны были только судьи. Все трое посчитали, что победил Хейни. Когда бой закончился, я не думал, что Девин победил", — сказал Арум в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

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Напомним, что Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116−112, 115−113, 115−113).

Отметим, американец посоветовал украинцу принять поражение.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Девин Хейни

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