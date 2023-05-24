«Перестань плакать». Хейни посоветовал украинцу принять поражение 24 мая, 20:11 Хейни победил Ломаченко по решению судей (Фото:Высший ранг)

Девин Хейни, который победил Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона в легком весе, отреагировал на письмо менеджера боксера Эгиса Климаса.

«Этот парень долбаный неудачник. Он получил эту привилегию, неудачник по боксу, а потом оправдывается на ходу. Прими проигрыш как мужчина и перестань плакать.

Это было создано для тебя, чтобы ты выиграл, но ты в третий раз в своей карьере потерпел неудачу", — написал Хейни в Twitter.

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This guy is a fucking sore loser.. Get this privilege sore loser out of boxing he makes excuses as he goes! Take your lost like a man & stop crying.. it was set up for you to win for the 3rd time in your career & you failed! Tell the commission give me my 400k back for that push! https://t.co/RrZQdrakGG — Devin Haney (@Realdevinhaney) May 24, 2023

Напоминаем, что украинский боксер Иван Редкач заявил, что Ломаченко сам виноват в своем поражении.

Ранее Хейни сказал, что ему безразлично, что большинство считают его победу не заслуженной.