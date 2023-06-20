«Ты всегда был сциклом». Американский боксер жестко наехал на Джошуа 20 июня, 18:28 Джошуа (Фото:Instagram)

Американец Джаррелл Миллер, который является супертяжеловесом, с критикой обратился к Энтони Джошуа, которого тренирует Деррик Джеймс. Ранее британец получил предложение на бой от Деонтея Уайлдера.

В комментарии Boxing Social боксер заявил, что никто не может научить Джошуа быть храбрым.

«Даже техасец не может научить тебя, если у тебя нет храбрости. Дядя Ди — мой человек из Техаса, но он не может научить тебя быть храбрым.

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Ты всегда будешь сциклом. Ты родился сциклом, выглядишь как сцикло и пахнешь как сцикло", — сказал Миллер.

Ранее сообщалось, что Джошуа узнал потенциального соперника.