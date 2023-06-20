«Ты всегда был сциклом». Американский боксер жестко наехал на Джошуа
Джошуа (Фото:Instagram)
Американец Джаррелл Миллер, который является супертяжеловесом, с критикой обратился к Энтони Джошуа, которого тренирует Деррик Джеймс. Ранее британец получил предложение на бой от Деонтея Уайлдера.
В комментарии Boxing Social боксер заявил, что никто не может научить Джошуа быть храбрым.
«Даже техасец не может научить тебя, если у тебя нет храбрости. Дядя Ди — мой человек из Техаса, но он не может научить тебя быть храбрым.
Ты всегда будешь сциклом. Ты родился сциклом, выглядишь как сцикло и пахнешь как сцикло", — сказал Миллер.
Ранее сообщалось, что Джошуа узнал потенциального соперника.