На разогреве: Звездный украинский боксер может провести бой в андеркарде поединка Усика 23 мая, 19:41 Денис Беринчик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Чемпиона WBO International в легком весе Денис Беринчик (17−0, 9 КО) может провести бой в андеркарде боя Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

Промоутер боксера Александр Красюк сообщил, что рассматривается вариант того, что два украинца выступили в один вечер на одной сцене.

«Рассматриваем такой вариант. Не будем забывать, что у Беринчика есть еще один промоутер — наш партнер из Квинсбери — Уоррен, который имеет те же обязательства по организации следующего поединка Дениса», — приводит слова Красюка Champion.

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Напомним, украинец отказался от титула EBU.

Отметим, что промоутер раскрыл детали следующего поединка Усика.

Ранее сообщалось, что Беринчик отдал все призовые деньги на помощь ВСУ.