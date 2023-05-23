На разогреве: Звездный украинский боксер может провести бой в андеркарде поединка Усика
Денис Беринчик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)
Чемпиона WBO International в легком весе Денис Беринчик (17−0, 9 КО) может провести бой в андеркарде боя Александра Усика и Даниэля Дюбуа.
Промоутер боксера Александр Красюк сообщил, что рассматривается вариант того, что два украинца выступили в один вечер на одной сцене.
«Рассматриваем такой вариант. Не будем забывать, что у Беринчика есть еще один промоутер — наш партнер из Квинсбери — Уоррен, который имеет те же обязательства по организации следующего поединка Дениса», — приводит слова Красюка Champion.
Напомним, украинец отказался от титула EBU.
Отметим, что промоутер раскрыл детали следующего поединка Усика.
Ранее сообщалось, что Беринчик отдал все призовые деньги на помощь ВСУ.