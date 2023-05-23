Где и когда состоится бой? Промоутер раскрыл детали следующего поединка Усика

23 мая, 15:48
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Контракт на бой Усик — Дюбуа пока не подписан (Фото:Даниэль Дюбуа via Instagram)

Контракт на бой Усик — Дюбуа пока не подписан (Фото:Даниэль Дюбуа via Instagram)

Промоутер Александр Красюк поделился планами относительно предстоящего поединка между чемпионом WBA WBO IBF IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и претендентом на титул WBA британцем Даниэлем Дюбуа.

По словам Красюка, ожидается, что бой Усика и Дюбуа состоится в начале августа на стадионе в польском Вроцлаве, где в 2011 году Виталий Кличко победил Томаша Адамека.

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Промоутер добавил, что заинтересованность в проведении во Вроцлаве боя между Усиком и Дюбуа проявляют муниципальная местная власть и мэр города.

«Мы хотим устроить не просто спортивное мероприятие, а большой фестиваль, в рамках которого реализуем благотворительные проекты помощи украинцам.

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Сейчас в Польше находится около 3 миллионов украинцев. И сотни тысяч — в соседних европейских странах

Усик с 2015 года не проводил боев в Украине. Сейчас, к сожалению, такой возможности нет по понятным причинам. Но провести поединок, где Усик был бы домашним боксером, — наш давний план, поэтому мы хотим его воплотить в жизнь именно таким образом. Также не забываем, что именно в Польше Александр завоевал свой первый чемпионский титул в 2016 году", — сказал Красюк.

Ранее Всемирная боксерская ассоциация назначила промоутерские торги на поединок Усика и Дюбуа на 25 мая.

Также сообщалось, что бой Усик — Дюбуа оказался на грани срыва после того, как в результате конфликта произошли изменения в тренерском штабе британца.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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