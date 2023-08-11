Чемпион мира: промоутер сделал заявление о будущем непобедимого украинского боксера 11 августа, 16:38 Денис Беринчик (Фото:Денис Беринчик via Instagram)

Украинский чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (17−0, 9 КО) вскоре может получить титульный поединок.

Промоутер звездного спортсмена Александр Красюк предположил, что украинец в следующем бою может побороться за полноценный чемпионский пояс.

«Есть ли возможность, что до конца года Беринчик выйдет на полноценный пояс WBO? Не думаю, что до конца года, но, возможно, на следующий поединок. Но мы не будем заглядывать через плечо этого соперника (Игита — прим.) — давайте он проведет бой, а дальше будем выстраивать.

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План есть — Беринчик должен боксировать за чемпиона мира. Он уже перевыполнил все необходимые предпосылки для того, чтобы сразиться за чемпиона мира.

Президент WBO признал это еще два года назад на конгрессе. Но из-за стагнации, из-за Ломаченко собственно, потому что он никогда не захочет сразиться с Беринчиком, они это неоднократно объявляли. Такой поединок был невозможен.

Если Стивенсон с Ломаченко сразятся за WBC, то конечно, что Беринчик будет иметь приоритет на WBO. Но необязательно, если Василий будет драться не с Шакуром, то так же Денис приоритетом должен сразиться за WBO со Стивенсоном", — сказал Александр Красюк в интервью YouTube-каналу Тайк Майсон.

Ранее сообщалось, что из-за войны в Украине Ломаченко не планирует выходить в ринг в ближайшее время.