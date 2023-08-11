Чемпион мира: промоутер сделал заявление о будущем непобедимого украинского боксера

11 августа, 16:38
Поделиться:
Денис Беринчик (Фото:Денис Беринчик via Instagram)

Денис Беринчик (Фото:Денис Беринчик via Instagram)

Украинский чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (17−0, 9 КО) вскоре может получить титульный поединок.

Промоутер звездного спортсмена Александр Красюк предположил, что украинец в следующем бою может побороться за полноценный чемпионский пояс.

Читайте также:
«Собери свои яйца и дерись со мной». Непобедимый американец приказал менеджеру Ломаченко устроить ему бой с украинцем

«Есть ли возможность, что до конца года Беринчик выйдет на полноценный пояс WBO? Не думаю, что до конца года, но, возможно, на следующий поединок. Но мы не будем заглядывать через плечо этого соперника (Игита — прим.) — давайте он проведет бой, а дальше будем выстраивать.

Видео дня

План есть — Беринчик должен боксировать за чемпиона мира. Он уже перевыполнил все необходимые предпосылки для того, чтобы сразиться за чемпиона мира.

Президент WBO признал это еще два года назад на конгрессе. Но из-за стагнации, из-за Ломаченко собственно, потому что он никогда не захочет сразиться с Беринчиком, они это неоднократно объявляли. Такой поединок был невозможен.

Читайте также:
«Десятилетняя дисквалификация». Бывший соперник Усика предложил жестко наказывать боксеров, принимающих допинг

Если Стивенсон с Ломаченко сразятся за WBC, то конечно, что Беринчик будет иметь приоритет на WBO. Но необязательно, если Василий будет драться не с Шакуром, то так же Денис приоритетом должен сразиться за WBO со Стивенсоном", — сказал Александр Красюк в интервью YouTube-каналу Тайк Майсон.

Ранее сообщалось, что из-за войны в Украине Ломаченко не планирует выходить в ринг в ближайшее время.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Денис Беринчик

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X