«Дал газу и избавился от меня». Британский боксер не может смириться с сокрушительным поражение от Александра Усика 17 августа, 12:03 Александр Усик и Тони Белью (Фото:Фото: K2 Promotions via Facebook)

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью поделился воспоминаниями о своем поединке против обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

По словам Беллью, Усик нокаутировал его благодаря усталости, которая застала британца врасплох в восьмом раунде.

«Он идеален. Усик делает все прекрасно. Иногда я мог выманить его на себя и контратаковать, чего никто не ожидал. Все думали, что я буду охотиться за ним и идти вперед, пытаться размениваться ударами и постоянно махать руками, но я этого не делал. Я просто боксировал.

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Я заставлял его промахиваться, идти на меня. Эта тактика хорошо работала некоторое время, но в конце концов сыграла против меня. Я был полностью истощен к концу седьмого раунда.

Усик — крепкий и блестящий боец, но он не самый сильный панчер. Он нокаутировал меня, потому что я был истощен, когда дело дошло до восьмого раунда.

Усик просто добавил газа в тот момент и избавился от меня", — сказал Беллью, передает talksport.

Отмечаем, что Усик победил Белью в ноябре 2018 года нокаутом в восьмом раунде.

Ранее сообщалось, что британец был шокирован выступлением Усика после их боя.