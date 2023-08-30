«Упрись и отпусти руки». Британский боксер дал совет следующему сопернику Александра Усика

30 августа, 11:55
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Эмоции Александра Усика после победы над Дюбуа (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Эмоции Александра Усика после победы над Дюбуа (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Британец Дерек Чисора назвал единственный способ победить чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

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По словам Чисоры, чтобы победить украинца, соперникам нужно его разозлить. Однако боксер убежден, что Усик изменит свой стиль бокса, если будет драться против Фьюри.

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«Я знаю, что Усик изменит свой стиль бокса, когда встретится с Цыганским королем. Вот и все.

Чтобы победить Усика, вам нужно прийти и разозлить его. Ты должен выйти на свою дистанцию, упереться и отпустить руки", — сказал Чисора, передает Boxing Social.

Отметим, что Александр Усик побил Дерека Чисору в ноябре 2020 года.

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Ранее сообщалось, что Усик накормил Чисору бананами после нокаута Дюбуа в девятом раунде.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Александр Усик Тайсон Фьюри Дерек Чисора

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