«Оторвать ноги и сломать тело»: Дюбуа пригрозил уничтожить Усика в титульном бою

20 августа, 16:10
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Бой Усик — Дюбуа состоится 26 августа (Фото:Reuters/Paul Childs)

Бой Усик — Дюбуа состоится 26 августа (Фото:Reuters/Paul Childs)

Британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа высказался о предстоящем поединке с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF в его весовой категории Александром Усиком.

Боксер заявил, что готов сломить украинского спортсмена, чтобы стать новым обладателем поясов.

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«Я должен оторвать ему ноги и сломать тело. Это то, над чем мы работали. Уважение, да, оно есть. Я усердно тренировался для этого боя, а то что назвал, это и будет уважение, которое он получит.

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Яного работал для этого поединка и чем-то жертвовал во время лагеря, теперь пора выполнить свою работу. Я должен сделать это для семьи. Что касается украинских болельщиков, то все хорошо, пусть шумят. Они не могут драться вместо него", — приводит слова Дюбуа TNT Sports.

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Напомним, поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что сестра британца раскрыла секрет победы над Усиком.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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