Усик — Дюбуа: красочный проморолик титульного боя — видео
Даниэль Дюбуа и Александр Усик (Фото:K2 Promotions)
Эгис Климас, менеджер украинского чемпиона Александра Усика, представил проморолик поединка своего клиента с обязательным претендентом на пояс Даниэлем Дюбуа.
Функционер на своей странице в Twitter добавил видео, которое посвящено титольному бою.
В ролике представлены яркие моменты в карьере обоих боксеров.
Отметим, что в андеркарде поединка сразятся четверо украинцев: Денис Беринчик, Дмитрий Митрофанов, Василий Чеботарь и Федор Черкашин.
Напомним, вечер бокса от промоутерской компании K2 Promotions состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).
Ранее сообщалось, что популярный украинский боксер предсказал результат боя Усик — Дюбуа.