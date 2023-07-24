Усик — Дюбуа: красочный проморолик титульного боя — видео 24 июля, 22:05 Даниэль Дюбуа и Александр Усик (Фото:K2 Promotions)

Эгис Климас, менеджер украинского чемпиона Александра Усика, представил проморолик поединка своего клиента с обязательным претендентом на пояс Даниэлем Дюбуа.

Функционер на своей странице в Twitter добавил видео, которое посвящено титольному бою.

В ролике представлены яркие моменты в карьере обоих боксеров.

Отметим, что в андеркарде поединка сразятся четверо украинцев: Денис Беринчик, Дмитрий Митрофанов, Василий Чеботарь и Федор Черкашин.

Видео дня

Напомним, вечер бокса от промоутерской компании K2 Promotions состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).

Ранее сообщалось, что популярный украинский боксер предсказал результат боя Усик — Дюбуа.