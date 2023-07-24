Усик — Дюбуа: красочный проморолик титульного боя — видео

24 июля, 22:05
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Даниэль Дюбуа и Александр Усик (Фото:K2 Promotions)

Даниэль Дюбуа и Александр Усик (Фото:K2 Promotions)

Эгис Климас, менеджер украинского чемпиона Александра Усика, представил проморолик поединка своего клиента с обязательным претендентом на пояс Даниэлем Дюбуа.

Функционер на своей странице в Twitter добавил видео, которое посвящено титольному бою.

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В ролике представлены яркие моменты в карьере обоих боксеров.

https://twitter.com/KlimasBoxing/status/1682795180536254465

Отметим, что в андеркарде поединка сразятся четверо украинцев: Денис Беринчик, Дмитрий Митрофанов, Василий Чеботарь и Федор Черкашин.

Видео дня

Напомним, вечер бокса от промоутерской компании K2 Promotions состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).

Ранее сообщалось, что популярный украинский боксер предсказал результат боя Усик — Дюбуа.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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