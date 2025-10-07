Дюбуа согласился на поединок, победа в котором даст ему право в третий раз подраться с Усиком
Даниэль Дюбуа (Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois)
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Даниэль Дюбуа согласился на бой-элиминатор по версии IBF против кубинца Фрэнка Санчеса.
Об этом сообщает Sky Sports.
Победитель этого противостояния станет обязательным претендентом на пояс, которым ныне владеет абсолютный чемпион Александр Усик.
Команды Дюбуа и Санчеса должны завершить сделку до 22 октября, после чего станет известно место и дата поединка.
Ранее несколько потенциальных соперников Санчеса отказались от боя. Эфе Аджагба, который проиграл кубинцу, отклонил возможность реванша в финальном элиминаторе. Также бой с Санчесом предлагали Ричарду Торресу-младшему, но переговоры не продвинулись. Кроме этого, другие варианты ищет Мозес Итаума.
Дюбуа и Усик уже дважды встречались в ринге.
26 августа 2023 года во Вроцлаве Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде.
19 июля 2025 года Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте.
Ранее сообщалось, что непобежденный нокаутер Фабио Уордли заявил, что надеется на поединок с Усиком, если победит Паркера.