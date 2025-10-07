Дюбуа согласился на поединок, победа в котором даст ему право в третий раз подраться с Усиком

7 октября, 20:32
Даниэль Дюбуа (Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois)

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Даниэль Дюбуа согласился на бой-элиминатор по версии IBF против кубинца Фрэнка Санчеса.

Об этом сообщает Sky Sports.

Победитель этого противостояния станет обязательным претендентом на пояс, которым ныне владеет абсолютный чемпион Александр Усик.

Команды Дюбуа и Санчеса должны завершить сделку до 22 октября, после чего станет известно место и дата поединка.

Ранее несколько потенциальных соперников Санчеса отказались от боя. Эфе Аджагба, который проиграл кубинцу, отклонил возможность реванша в финальном элиминаторе. Также бой с Санчесом предлагали Ричарду Торресу-младшему, но переговоры не продвинулись. Кроме этого, другие варианты ищет Мозес Итаума.

Дюбуа и Усик уже дважды встречались в ринге.

26 августа 2023 года во Вроцлаве Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде.

19 июля 2025 года Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс IBF Александр Усик Даниэль Дюбуа

