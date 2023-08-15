«У меня есть сюрпризы»: следующий соперник Усика пообещал удивить украинца 15 августа, 16:12 Даниэль Дюбуа (Фото:Reuters/Paul Childs)

Регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Даниль Дюбуа оставил послание обладателю титулов WBA Super, WBO и IBF Александру Усику.

Британский боксер заявил, что у него есть несколько секретов, которыми намерен удивить украинского чемпиона.

«Я шел к этому, я уже давненько в этой игре. Сейчас мне 25 лет, я многое могу показать. Я готов биться. Я готов забрать пояса и войти в историю.

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Я на сто процентов готов драться и побеждать. Многие много чего говорят, но придет время просто выйти и выступить в день боя. Я сфокусирован, я работаю на тренировках. Я просто готов драться. Было много разговоров, и на вечер боя у меня есть несколько особенных сюрпризов для всех", — сказал Дюбуа в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, бой Усика и Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее украинец заявил, что готовится уничтожить британца в чемпионском поединке.