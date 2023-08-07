«Я никогда не видел его бой». Легендарный Тайсон сделал неожиданное признание, прогнозируя победителя поединка Усик — Дюбуа

7 августа, 14:28
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Тайсон считает фаворитом Усика фаворитом (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Тайсон считает фаворитом Усика фаворитом (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон поделился своим прогнозом относительно предстоящего поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

Тайсон заявил, что считает фаворитом Усика, поскольку не знаком с боксерскими навыками Дюбуа, сообщает Pro Boxing Fans.

«Я никогда не видел бой Дюбуа. Поэтому я ставлю на победу чемпиона [Усика]», — сказал Тайсон.

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Бой Усик — Дюбуа состоится 26 августа в Варшаве.

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Недавно Дюбуа заявил, что не планирует победить Усика по очкам, а хочет отправить украинца в нокаут.

Ранее украинский боксер Иван Редкач заявил, что Дюбуа может отправить Усика в нокаут.

Также не исключил победу Дюбуа и промоутер Фрэнк Уоррен, а вот украинский боксер Александр Гвоздик считает, что победу одержит Усик.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Усик Майк Тайсон Даниэль Дюбуа

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