Джервонта Дэвис техническим нокаутом нанес доминиканскому боксеру первое поражение в карьере — видео
Гарсия отказался выходить на 9-й раунд (Фото:SHOWTIME Boxing)
Чемпион мира по версии WBA в легком весе американец Джервонта Дэвис, являющийся потенциальным соперником украинца Василия Ломаченко, досрочно победил чемпиона WBA во втором полулегком весе доминиканца Эктора Луиса Гарсию.
Дэвис захватил инициативу с первых раундов, а в 8-й трехминутке нанес Гарсии несколько мощных ударов. Доминиканца от нокаута спас гонг, однако он отказался выходить на 9-й раунд.
Для Гарсии это поражение стало первым в карьере, тогда как Дэвис выиграл все свои бои.
Ранее сообщалось, что Джервонта Дэвис чуть не подрался с Эктором Луисом Гарсией на дуэли взглядов.
За несколько дней до этого Дэвис был арестован во Флориде с подозрением в нанесении телесных повреждений женщине, но позже боксер был отпущен под залог.