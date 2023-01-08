Джервонта Дэвис техническим нокаутом нанес доминиканскому боксеру первое поражение в карьере — видео 8 января, 13:10 Гарсия отказался выходить на 9-й раунд (Фото:SHOWTIME Boxing)

Чемпион мира по версии WBA в легком весе американец Джервонта Дэвис, являющийся потенциальным соперником украинца Василия Ломаченко, досрочно победил чемпиона WBA во втором полулегком весе доминиканца Эктора Луиса Гарсию.

Дэвис захватил инициативу с первых раундов, а в 8-й трехминутке нанес Гарсии несколько мощных ударов. Доминиканца от нокаута спас гонг, однако он отказался выходить на 9-й раунд.

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Для Гарсии это поражение стало первым в карьере, тогда как Дэвис выиграл все свои бои.

Ранее сообщалось, что Джервонта Дэвис чуть не подрался с Эктором Луисом Гарсией на дуэли взглядов.

За несколько дней до этого Дэвис был арестован во Флориде с подозрением в нанесении телесных повреждений женщине, но позже боксер был отпущен под залог.