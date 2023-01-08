Джервонта Дэвис техническим нокаутом нанес доминиканскому боксеру первое поражение в карьере — видео

8 января, 13:10
Поделиться:
Гарсия отказался выходить на 9-й раунд (Фото:SHOWTIME Boxing)

Гарсия отказался выходить на 9-й раунд (Фото:SHOWTIME Boxing)

Чемпион мира по версии WBA в легком весе американец Джервонта Дэвис, являющийся потенциальным соперником украинца Василия Ломаченко, досрочно победил чемпиона WBA во втором полулегком весе доминиканца Эктора Луиса Гарсию.

Дэвис захватил инициативу с первых раундов, а в 8-й трехминутке нанес Гарсии несколько мощных ударов. Доминиканца от нокаута спас гонг, однако он отказался выходить на 9-й раунд.

Видео дня

Читайте также:
Украинский боксер проиграл в бою с непобежденным американцем
https://www.youtube.com/watch?v=xwyW3UyaqaM&ab_channel=SHOWTIMESports

Для Гарсии это поражение стало первым в карьере, тогда как Дэвис выиграл все свои бои.

Ранее сообщалось, что Джервонта Дэвис чуть не подрался с Эктором Луисом Гарсией на дуэли взглядов.

За несколько дней до этого Дэвис был арестован во Флориде с подозрением в нанесении телесных повреждений женщине, но позже боксер был отпущен под залог.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X