Джошуа получил нового соперника после скандального срыва боя с Уайтом
Бой Джошуа — Хелениус состоится 12 августа (Фото:Роберт Хелениус via Instagram)
Британский супертяжеловес Энтони Джошуа подерется с финским боксером Робертом Хелениусом вместо Диллиана Уайта, который провалил допниг-тест.
Об этом сообщает DAZN Boxing.
Бой Джошуа и Хелениуса состоится в Лондоне 12 августа.
В последний раз Хелениус выходил на ринг 5 августа этого года и победил соотечественника Мику Миелонена.
В октябре прошлого года Хелениус проиграл Деонтею Уайлдеру, побывав в нокауте уже в первом раунде.
В своем предыдущем поединке Энтони Джошуа по очкам победил Джермейна Франклина.