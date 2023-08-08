Джошуа получил нового соперника после скандального срыва боя с Уайтом 8 августа, 14:34 Бой Джошуа — Хелениус состоится 12 августа (Фото:Роберт Хелениус via Instagram)

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа подерется с финским боксером Робертом Хелениусом вместо Диллиана Уайта, который провалил допниг-тест.

Об этом сообщает DAZN Boxing.

Бой Джошуа и Хелениуса состоится в Лондоне 12 августа.

В последний раз Хелениус выходил на ринг 5 августа этого года и победил соотечественника Мику Миелонена.



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В октябре прошлого года Хелениус проиграл Деонтею Уайлдеру, побывав в нокауте уже в первом раунде.

В своем предыдущем поединке Энтони Джошуа по очкам победил Джермейна Франклина.

