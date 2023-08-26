Сенсационный результат. Украинский боксер впервые проиграл в профессиональной карьере — видео
Федор Черкашин (Фото:K2 Promotions Ukraine)
Украинский боксер среднего веса Федор Черкашин (22−1, 14 КО) прервал свою победную серию.
Спортсмен проиграл французу Анауэлю Нгамисенге (13−0, 8 КО) на вечере бокса во Вроцлаве (Польша).
Поединок прошел все восемь раундов. В третьем раунде Черкашин дважды побывал в нокдауне, а в четвертом раунде с него сняли балл из-за того, что атаковал головой.
Решением большинства судей победу одержал Нгамисенге — 76:74, 75:75, 78:72.
Для Черкашина это первое поражение в профессиональной карьере.
Напомним, украинец с молдавскими корнями в шикарном стиле нокаутировал колумбийца.
Ранее сообщалось, что украинский боксер завоевал титул IBO Continental.