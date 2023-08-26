Сенсационный результат. Украинский боксер впервые проиграл в профессиональной карьере — видео 26 августа, 21:46 Федор Черкашин (Фото:K2 Promotions Ukraine)

Украинский боксер среднего веса Федор Черкашин (22−1, 14 КО) прервал свою победную серию.

Спортсмен проиграл французу Анауэлю Нгамисенге (13−0, 8 КО) на вечере бокса во Вроцлаве (Польша).

Поединок прошел все восемь раундов. В третьем раунде Черкашин дважды побывал в нокдауне, а в четвертом раунде с него сняли балл из-за того, что атаковал головой.

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Решением большинства судей победу одержал Нгамисенге — 76:74, 75:75, 78:72.

Для Черкашина это первое поражение в профессиональной карьере.

Напомним, украинец с молдавскими корнями в шикарном стиле нокаутировал колумбийца.

Ранее сообщалось, что украинский боксер завоевал титул IBO Continental.