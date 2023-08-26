Белое полотенце на ринге. Украинский боксер завоевал титул IBO Continental — видео
Даниэль Лапин (Фото:K2 Promotions Ukraine)
Украинский боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин (8−0, 2 КО) стал обладателем чемпионского пояса.
Спортсмен провел поединок против представителя Германии Аро Шварца (20−7−1, 13 КО) в рамках вечера бокса во Вроцлаве (Польша).
Украинец победил соперника техническим нокаутом в 6-м раунде — угол Шварца выбросил белое полотенце.
Лапин завоевал титул IBO Continental в полутяжелом весе. Для украинца это вторая досрочная победа в профессиональной карьере.
Отметим, бой прошел в андеркарде Усик — Дюбуа.
Ранее сообщалось, что украинский боксер в шикарном стиле нокаутировал колумбийца.