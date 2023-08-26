Белое полотенце на ринге. Украинский боксер завоевал титул IBO Continental — видео

26 августа, 21:06
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Даниэль Лапин (Фото:K2 Promotions Ukraine)

Даниэль Лапин (Фото:K2 Promotions Ukraine)

Украинский боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин (8−0, 2 КО) стал обладателем чемпионского пояса.

Спортсмен провел поединок против представителя Германии Аро Шварца (20−7−1, 13 КО) в рамках вечера бокса во Вроцлаве (Польша).

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Украинец победил соперника техническим нокаутом в 6-м раунде — угол Шварца выбросил белое полотенце.

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Лапин завоевал титул IBO Continental в полутяжелом весе. Для украинца это вторая досрочная победа в профессиональной карьере.

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Отметим, бой прошел в андеркарде Усик — Дюбуа.

Ранее сообщалось, что украинский боксер в шикарном стиле нокаутировал колумбийца.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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