«Прошел свой пик»: бывший чемпион мира сделал резонансное заявление о карьере Усика 20 июля, 16:30 Александр Усик (Фото:instagram.com/usykaa)

Бывший чемпион мира Карл Фроч считает, что лучшие годы карьеры обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика остались в прошлом.

По словам опытного боксера, физическая форма украинского бойца уже не будет на превосходном уровне.

«Усик был невероятным, великолепным, одним из лучших. Я сравниваю его с Ломаченко, но Василия побеждали. Любой может проиграть. Люди поспорят с тем, что я сейчас скажу, будут говорить: «О чем рассказывает Фроч? Он несет бред». Но я считаю, что Усик прошел свой пик.

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В физическом плане его лучшие годы остались позади. Я знаю, что супертяжеловесы могут выступать далеко за 30, но он крузер".

Фроч заявил, что смог бы побить Александра в уличной драке.

«Я был рядом с Усиком, и его рост примерно 190−192 сантиметра. Я смотрел на него и думал: „Да, у меня были бы шансы“. Не на боксерском ринге, но в уличной драке», — приводит слова Фроча Boxing Social.

Напомним, свой следующий поединок украинец проведет против Даниэля Дюбуа 26 августа в Польше.

Ранее сообщалось, что Усик признался, что копировал стиль легендарного британца на старте карьеры.