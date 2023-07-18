«Не разрешали этого делать»: Усик признался, что копировал стиль легендарного британца на старте карьеры 18 июля, 16:22 Александр Усик (Фото:instagram.com/usykaa)

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, что пытался копировать стиль бывшего чемпиона в полулегком весе Насима Хамеда.

Украинский спортсмен признался, что в любителях пытался подражать легендарному британцу.

«Когда были любителями, мы копировали его движения. В спортзале на нас оказывали давление и не разрешали этого делать.

Видео дня

Тренера говорили, что мы теряем фокус и концентрацию. Все же я продолжал это делать даже во время соревнований", — сказал Усик в интервью BT Sport Boxing.

Отметим, что Насим Хамед является членом Международного зала боксерской славы.

Напомним, Усик следующий бой проведет против Даниэля Дюбуа 26 августа на Tarczyński Arena в Вроцлаве (Польша).

Ранее украинец рассказал, кто из боксеров навевает наибольший страх в супертяжелом весе.