«Будет давить и выгонять»: бывший чемпион мира сделал однозначный прогноз на бой Усик — Фьюри

29 августа, 16:17
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Тайсон Фьюри (Фото:Тайсон Фьюри через Twitter)

Тайсон Фьюри (Фото:Тайсон Фьюри через Twitter)

Экс-обладатель титула во втором среднем весе Карл Фроч высказался о потенциальном поединке за титул бесспорного чемпиона в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам опытного боксера, украинский чемпион ничего не сможет сделать в ринге с «Цыганским королем».

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«Фьюри на вершине своей игры. Ему немного сложно будет сбросить этот вес, перед тем как выйти на ринг, но он уже довольно давно держит этот жир вокруг своего живота и рук.

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Бой против Усика не будет легким, но нет сомнений, что Тайсон доминирует. Фьюри будет держать его на дистанции и превосходить по силе. Он больше и будет опираться на Усика при сближении. Я сомневаюсь, что Усик сможет чего-то добиться.

Вы действительно видите, как Усик перебоксирует Тайсона Фьюри, набрасывается на него со своим джебом и выходит на ударную дистанцию? Нет, Тайсон будет дерзать его, давить массой и выгонять туда, где ему удобно драться", — приводит слова Фроча Boxing News 24.

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Напомним, после боя Усика в боксе предложили ввести футбольное правило.

Ранее сообщалось, что знаменитый боксер выбрал самого сложного панчера для украинца.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

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