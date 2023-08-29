«Будет давить и выгонять»: бывший чемпион мира сделал однозначный прогноз на бой Усик — Фьюри 29 августа, 16:17 Тайсон Фьюри (Фото:Тайсон Фьюри через Twitter)

Экс-обладатель титула во втором среднем весе Карл Фроч высказался о потенциальном поединке за титул бесспорного чемпиона в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам опытного боксера, украинский чемпион ничего не сможет сделать в ринге с «Цыганским королем».

«Фьюри на вершине своей игры. Ему немного сложно будет сбросить этот вес, перед тем как выйти на ринг, но он уже довольно давно держит этот жир вокруг своего живота и рук.

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Бой против Усика не будет легким, но нет сомнений, что Тайсон доминирует. Фьюри будет держать его на дистанции и превосходить по силе. Он больше и будет опираться на Усика при сближении. Я сомневаюсь, что Усик сможет чего-то добиться.

Вы действительно видите, как Усик перебоксирует Тайсона Фьюри, набрасывается на него со своим джебом и выходит на ударную дистанцию? Нет, Тайсон будет дерзать его, давить массой и выгонять туда, где ему удобно драться", — приводит слова Фроча Boxing News 24.

Напомним, после боя Усика в боксе предложили ввести футбольное правило.

Ранее сообщалось, что знаменитый боксер выбрал самого сложного панчера для украинца.