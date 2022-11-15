«Проведем его следующим». Потенциальный соперник Усика подтвердил готовность к бою против украинца 15 ноября, 09:49 Фьюри может стать следующим соперником Усика (Фото:IFL TV via Twitter)

Британский чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, что готов провести бой с украинским обладателем титулов WBO, IBF, IBO и WBA Александром Усиком.

Фьюри заявил, что может провести поединок против Усика после своего боя против Дерека Чисоры, сообщает Boxing Scene со ссылкой на BT Sport.

«Если бой с Усиком можно устроить, а его команда действительно хочет этого — проведем его следующим, если я одержу победу над Чисорой и все будет хорошо. Но я ничего не загадываю, потому что не могу сосчитать своих цыплят, пока они не вылупятся.

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Если поединок с Усиком состоится, то, вероятно, в Саудовской Аравии. После него я вернусь к выступлениям в Великобритании", — сказал Фьюри.

Ранее Фьюри назвал Усика среди потенциальных соперников в следующем году, а украинец заявил, что хотел провести бой против британца в Украине.

3 декабря Фьюри встретится в ринге Дереком Чисорой.