Бой с самым большим негодяем. Дэйн Уайт предложил Фьюри дебютировать в UFC 24 мая, 19:35 Фьюри (Фото:Тайсон Фьюри через Twitter)

Президент UFC Дэйн Уайт прокомментировал возможный поединок Тайсона Фьюри, который ищет себе соперника, против чемпиона смешанных единоборств в тяжелом весе Джона Джонса.

«Цыганский король» недавно заявил, что с легкостью бы побил представителя UFC Джонса, что привлекло внимание президента организации.

«Джон Джонс — величайший негодяй планеты. Здесь нечего обсуждать. Мне все равно, что об этом думают или как пытаются раскрутить. Многие слухи являются ложью. Если Фьюри действительно хочет драться с Джоном Джонсом в UFC, я сделаю это возможным.

Видео дня

Вот что я предлагаю: Тайсон, если ты серьезно, дай мне знать. У нас с «Цыганским королем» хорошие отношения, он мне нравится. Все возможно. Я пригласил Мейвезера на бой с Конором Макгрегором, и мы заплатили Флойду. Мы заплатили ту сумму, который он хотел. Поэтому если Фьюри настроен драться с Джонсоном в UFC — давайте начнем переговоры", — сказал Уайт talkSport.

Последний бой чемпион WBC в супертяжелой категории провел против Дерека Чисоры в декабре прошлого года. Тогда Фьюри победил оппонента техническим нокаутом.

Напоминаем, что Фьюри должен был боксировать против Усика, однако бой отменили из-за условий братанца.

Недавно сообщалось, что Фьюри спрогнозировал окончание поединка против Александра Усика.