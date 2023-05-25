«Было бы замечательно». Фьюри намекнул на бой с непобежденным боксером
Тайсон Фьюри в последний раз выходил в ринг в декабре 2022 года (Фото:Высший ранг)
Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри подтвердил, что его следующим соперником может стать непобежденный австралийский боксер Демси Маккин.
Фьюри заявил, что бой против Маккина может состояться в Австралии, сообщает Herald Sun.
«Это может быть даже мой следующий бой здесь. Просто у меня пока нет соперника, так что посмотрим.
Австралийцы всегда были сумасшедшими фанатами бокса, поэтому было бы замечательно устроить здесь бой Цыганского короля", — сказал Фьюри.
Свой последний бой Фьюри провел в декабре 2022 года, когда техническим нокаутом победил Дерека Чисору.
Ранее сообщалось, что Фьюри может провести бой против новозеландца Джозефа Паркера.