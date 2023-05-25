«Было бы замечательно». Фьюри намекнул на бой с непобежденным боксером

25 мая, 11:33
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Тайсон Фьюри в последний раз выходил в ринг в декабре 2022 года (Фото:Высший ранг)

Тайсон Фьюри в последний раз выходил в ринг в декабре 2022 года (Фото:Высший ранг)

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри подтвердил, что его следующим соперником может стать непобежденный австралийский боксер Демси Маккин.

Фьюри заявил, что бой против Маккина может состояться в Австралии, сообщает Herald Sun.

«Это может быть даже мой следующий бой здесь. Просто у меня пока нет соперника, так что посмотрим.

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Австралийцы всегда были сумасшедшими фанатами бокса, поэтому было бы замечательно устроить здесь бой Цыганского короля", — сказал Фьюри.

Свой последний бой Фьюри провел в декабре 2022 года, когда техническим нокаутом победил Дерека Чисору.

Ранее сообщалось, что Фьюри может провести бой против новозеландца Джозефа Паркера.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Тайсон Фьюри

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