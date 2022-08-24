«Если нет, то я на пенсии». Фьюри поставил жесткое условие для боя с Усиком 24 августа, 13:38 Фьюри уже потребовал за поединок против украинца полмиллиарда (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри поставил жесткое условие для боя с украинским обладателем поясов WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александром Усиком.

Свое требование непобежденный уроженец Большого Манчестера озвучил в сторис Instagram.

«Всем, кто хочет подраться, я даю семь дней до 1 сентября, чтобы собрать деньги. Если нет, очень спасибо, это было здорово, но я на пенсии», — сказал Тайсон.

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В ночь с 20 на 21 августа Усик в реванше победил раздельным решением судей соотечественника Фьюри Энтони Джошуа. После боя Александр призвал Тайсона вернуться в ринг и встретиться с ним.

Позже Фьюри отреагировал на призыв украинца, заявив, чтобы ему дали за бой много денег.

После этого британец потребовал за поединок против украинца полмиллиарда.

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