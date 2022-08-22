СМИ назвали вероятную дату боя Усик — Фьюри
Усик может подраться с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)
Украинский чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик и британский обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри могут провести объединительный бой уже в этом году, сообщает Daily Mail.
По информации СМИ, бой Усика и Фьюри может состояться 17 декабря 2022 года в Саудовской Аравии.
«Мы очень заинтересованы в бою за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Мы планируем сделать это в городе Эр-Рияд», — цитирует издание принца Мохаммада Абдулазиза, который является министром спорта Саудовской Аравии.
Усик — Джошуа. Полное видео реванша
Ожидается, что призовой фонд боя Усик — Фьюри составит около 150 млн евро.
Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что победитель реванша между Усиком и Джошуа проведет бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.
После победы над Джошуа Усик призвал Фьюри вернуться в ринг ради боя с ним.
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