Комичное зрелище. Фьюри провел первую битву взглядов со звездой UFC — видео 7 сентября, 22:17 Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри выйдет в ринг с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Бойцы встретились в Лондоне (Англия) на первой пресс-конференции.

Во время мероприятия Фьюри и Нганну ответили на вопросы журналистов, а также провели битву взглядов. Примечательно, что она прошла в комичном формате, ведь спортсмены шутили и пародировали друг друга.

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Поединок Фьюри с Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Майк Тайсон показал видео, в котором готовит Нганну к уничтожению Фьюри.