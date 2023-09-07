Комичное зрелище. Фьюри провел первую битву взглядов со звездой UFC — видео

7 сентября, 22:17
Поделиться:
Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри выйдет в ринг с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Бойцы встретились в Лондоне (Англия) на первой пресс-конференции.

Читайте также:
«Отправит его на канвас». Британский ветеран бокса прогнозирует Фьюри сложный бой против звезды UFC

Во время мероприятия Фьюри и Нганну ответили на вопросы журналистов, а также провели битву взглядов. Примечательно, что она прошла в комичном формате, ведь спортсмены шутили и пародировали друг друга.

Видео дня

https://twitter.com/boxingontnt/status/1699854845379748263
Читайте также:
«Они все потерпели неудачу». Цыганский король нагло ответил Майку Тайсону и Франсису Нганну, которые угрожали его уничтожить — видео

Поединок Фьюри с Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Майк Тайсон показал видео, в котором готовит Нганну к уничтожению Фьюри.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Тайсон Фьюри

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X