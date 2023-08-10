Бой с Усиком будет?: Фьюри удивил заявлением о завершении карьеры 10 августа, 18:01 Тайсон Фьюри (Фото:Top Rank)

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сообщил, что задумывается о завершении карьеры.

«Цыганский король» признался, что в ближайшее время может перестать боксировать.

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«Возраст настигает каждого. И пик каждого топового спортсмена в 35 лет, наверное, остается в прошлом. Но я чувствую, что с возрастом становлюсь все лучше и умнее. Поэтому кто знает, как долго мне осталось? Возможно, недолго. Может быть, год или два. Возможно, один бой. Кто знает?».

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Фьюри добавил, что не хотел бы получить травму в ринге.

«Каждый боец понимает, когда пора уходить. Но они все равно слишком долго это откладывают. Я уверен, что приму правильное решение. Мне есть чем заняться в моей жизни. У меня есть много детей, и мне нужно правильно мыслить. Мне нельзя получить травму, поскольку из-за этого вся моя карьера пойдет насмарку», — приводит слова британца Express.

Напомним, свой следующий бой Фьюри проведет против звезды UFC 28 октября в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Тайсон получил порцию комплиментов от Александра Усика.