«Тайсон — замечательный человек». Фьюри получил порцию комплиментов от Александра Усика 2 августа, 12:49 Александр Усик (Фото:Reuters/Paul Childs)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился мыслями о обладателе титула WBC Тайсоне Фьюри.

В интервью Eurosport Усик заявил, что считает Фьюри замечательным парнем, отцом и семьянином, добавив, что он также является блестящим спортсменом.

«Возможно дерусь не с тем британцем, но это мой путь. Это часть моего пути, если этот британец стоит на нем, то я должен встретиться с ним.

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Я думаю, что как человек Фьюри замечательный. Я считаю его замечательным парнем, замечательным отцом, замечательным семьянином, а также как спортсмен он блестящий".

Также Усик сказал, что люди устали от пустой болтовни Фьюри и хотят увидеть их долгожданный бой.

«Единственное, что я могу сказать: с его стороны слишком много слов вместо действий. Весь мир хочет увидеть бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, и мы должны его устроить. Люди устали от разговоров. Нужно действовать, а не говорить», — заявил Усик.

Напомним, что Усик и Фьюри должны были провести бой в апреле, однако поединок сорвался из-за условий британца.

Ранее Александр Усик объяснил, зачем ему нужен бой с Фьюри.