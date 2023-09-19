Изящный троллинг. Промоутер Усика показал видео, на котором Фьюри ударил сам себя
Тайсон Фьюри (Фото:Reuters/Andrew Boyers)
Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (21−0, 14 КО), отреагировал на заявление Тайсона Фьюри (33−0−1, 24 KO) о скандальном ударе Даниэля Дюбуа в бою с украинцем.
Промоутер опубликовал в Instagram видео боя «Цыганского короля», на котором Фьюри ударил сам себя.
Инцидент произошел в поединке с Ли Свонби. Тогда 20-летний Тайсон проводил только четвертое сражение в профессиональной карьере.
«Что вы думаете?», — спросил Красюк, а также добавил голосование, был ли это удар ниже пояса.
Ранее сообщалось, что дядя Мейвезера вынес вердикт по поводу скандального удара Дюбуа в бою с Усиком.