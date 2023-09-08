«Маленький мешок дерьма»: Фьюри назвал победителя боя Усик — Дюбуа, жестко унизив украинца

8 сентября, 09:00
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Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал победу обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика над Даниэлем Дюбуа.

«Цыганский король» считает, что британец нанес легитимный удар, который должен быть принести ему победу.

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«Усик проиграл бой, он жульничал. Я думаю, что Дюбуа победил его ударом по корпусу, и он показал себя маленьким мешком дерьма, о чем я всегда говорил.

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Усик крутился на канвасе, словно маленькая сосиска на сковородке. Маленькую сосиску поджарили: «Ой, у меня болит живот», — приводит слова Фьюри Fight Hub TV.

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Напомним, команда Дюбуа подала апелляцию на результат чемпионского поединка против украинца.

Ранее сообщалось, что непобежденный боксер назвал условие, при котором он позволит Усику подраться с Фьюри.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

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