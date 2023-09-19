Шведский супертяжеловес оценил шансы Усика в бою с Фьюри, назвав главную слабость украинца

19 сентября, 16:25
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Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Известный шведский супертяжеловес Отто Валлин заявил, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик плохо выступил в бою против Даниэля Дюбуа.

Шведский боксер уверен, что украинец будет явным андердогом, если выйдет на ринг с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

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«Усик не блистал в бою против Дюбуа. Он победил нокаутом, и это, конечно же, здорово. Но он выглядел как тот же парень, у которого возникли проблемы с Чисорой. Так что все дело в стилях.

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Я думаю, что некоторые стили доставляют Усику большие проблемы. Возможно, то же самое касается Фьюри. Но в данный момент Фьюри будет большим фаворитом", — сказал Валлин в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, Фьюри честно признался, почему не хочет драться с Усиком.

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Ранее сообщалось, что британец заявил, что Усик потерпел позорное поражение в бою против Дюбуа.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

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